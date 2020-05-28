Войти
ТАСС

Набсовет Роскосмоса поручил доработать стратегию развития госкорпорации

324
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

В новой редакции стратегии развития до 2030 года прописаны аспекты российской лунной программы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса рассмотрел новую редакцию стратегии развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года и поручил ее доработать. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте Роскосмоса.

Также на заседании, которое прошло под председательством вице-премьера Юрия Борисова, был утвержден консолидированный финансовый план деятельности Роскосмоса на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также ключевые показатели эффективности госкорпорации и наиболее значимых организаций, входящих в нее, на 2020 год, уточнили в пресс-службе.

"Кроме того, наблюдательным советом рассмотрены сделки с участием госкорпорации, требующие одобрения наблюдательным советом", - отмечается в сообщении.

В новой редакции стратегии развития Роскосмоса до 2030 года прописаны аспекты российской лунной программы и исследования других космических тел Солнечной системы.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в новой редакции стратегии будут предложены конкретные инструменты освоения Луны - посадочные модули, взлетные модули, элементы самой конструкции, которые уже просчитаны инженерами как с технической, так и с финансовой точек зрения. Стратегия должна пройти одобрение правительства РФ. Рогозин также уточнил, что в разработке стратегии участвовала Российская академия наук, поскольку она выступает заказчиком в части освоения Луны, Марса, а Роскосмос создает техническую основу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Похожие новости
04.05.2020
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
28.08.2019
ЕКА и Роскосмос обсудили соблюдение графика работ по "ЭкзоМарсу-2020"
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА