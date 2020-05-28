Наблюдательный совет Роскосмоса утвердил финансовый план госкорпорации на 2020 год

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера Юрия Борисова утвердил финансовый план и ключевые показатели эффективности его работы на текущий год, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"На заседании наблюдательного совета утвержден консолидированный финансовый план деятельности госкорпорации "Роскосмос" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также КПЭ госкорпорации "Роскосмос" и наиболее значимых организаций госкорпорации "Роскосмос" на 2020 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что набсовет также рассмотрел сделки, требующие его одобрения, и редакцию стратегии развития Роскосмоса.