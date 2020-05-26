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Известия.ru

Тихоокеанский флот получит два новейших катера

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Министерство обороны радикально усиливает защиту стратегических ракетоносцев на Камчатке. Для этого задействуют новейшие катера «Раптор», которые способны обнаруживать и уничтожать своим оружием затаившихся на берегу диверсантов.

Кроме того, на борту базируются беспилотники, которые с воздуха могут легко «увидеть» плывущего на глубине в несколько метров человека. Экипажам катеров помогут бойцы морских противодиверсионных отрядов.

Два «Раптора» поступят на вооружение до конца этого года, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ. Они будут выполнять задачи во взаимодействии с бойцами отрядов противодиверсионных сил и средств (ПДСС) ТФ. В случае необходимости спецназовцы высадятся на берег и ликвидируют противника.

В первую очередь «Рапторы» нужны для охраны военно-морской базы в Вилючинске, где располагаются атомные подводные ракетные крейсеры.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 26 мая.

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03160 Раптор
БПЛА
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