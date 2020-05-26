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Известия.ru

Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов в первый рабочий день был приглашен в посольство США, где получил инструкции, с какими странами следует работать. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в понедельник, 25 мая.

По словам Усова, он пришел на работу в девять утра. Уже в полдень его позвали на встречу в посольство, «где дали понять, с кем дружить, а с кем — нет» на уровне государств, цитирует «РИА Новости» его интервью изданию LB.UA.

В разговоре с американцами Усов, по его словам, четко дал понять, что Украина хочет альтернативных проектов и партнеров, если у США есть подходящие предложения, она заключит договор с ними, если нет, найдет других.

В этом же интервью Усов заявил, что если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу. Он указал, что страна уже обратилась к Штатам с предложением, которое на 30% дешевле российского.

Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT. Его предшественник Павел Дегтяренко был уволен кабмином страны месяцем ранее.

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Страны
Россия
США
Украина
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