Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что ракета-носитель «Циклон-4», строительство которой идет уже 15 лет, никуда не полетит.

«Пятнадцать лет уже идет проект. И буквально недавно я подписал последнее дополнительное соглашение, чтобы в конце года нам сдали первую летную модель. При этом абсолютно ясно, что она уже никуда не полетит: у нас нет космодрома, с которого ее можно будет запустить», — сказал он в интервью LB.ua, опубликованного в понедельник, 25 мая.

Также Усов подчеркнул, что созданная на Украине ракета основана на топливных элементах гептил-амил, которые на сегодняшний день не используются для первых ступеней. В связи с этим миллиард долларов был потрачен зря, так как в конечном счете у страны нет ни космодрома, ни ракеты.

По словам Усова, несмотря на то что ракета не будет запущена, имеющиеся наработки двигательной установки 861 можно будет использовать для третьей ступени ракеты.

«Двигатель сам, правда, на гептиле и амиле, но для верхних ступней, для космоса, он подходит, так как в атмосфере эти вещества слишком ядовиты. Мы это хотим использовать как наш актив для будущих проектов», — сказал Усов.

Также в интервью Усов рассказал, что в первый рабочий день был приглашен в посольство США, где получил инструкции, с каким странами следует работать.

В разговоре с американцами Усов, по его словам, четко дал понять, что Украина хочет альтернативных проектов и партнеров, если у США есть подходящие предложения, она заключит договор с ними, если нет, найдет других.

В конце августа прошлого года «Конструкторское бюро Южное» сообщило о том, что на Украине провели огневые испытания «Циклона-4».

Сама ракета предназначена для работы в космосе и для выведения на орбиту спутников различного назначения. Она работает на самовоспламеняющемся и долгохранимом жидком топливе.