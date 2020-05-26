Ученые МЧС ищут защиту от новых угроз

Ученые, работающие в системе МЧС России, за три года выполнят 27 научно-исследовательских работ. Такой план утвержден для них по заказу ведомства. Направлений несколько. Но, прежде всего, специалисты головного НИИ МЧС России займутся развитием системы гражданской обороны.

- Ученым института предстоит выполнить работы по вопросам развития гражданской обороны, сил и средств МЧС России, а также совершенствования защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - говорится в размещенном на сайте института сообщении.

Это не значит, что МЧС займется планированием новых убежищ для системы гражданской обороны. Задача стоит иная. Ситуация в мире давно поменялась, а защитные сооружения остались, и с ними надо что-то делать.

- В планах ученых ВНИИ ГОЧС - создание научно-методической базы системы сертификации защитных сооружений гражданской обороны и проекта национального стандарта для пунктов временного размещения населения, - сказано в пресс-релизе.

Сейчас все чаще в условиях ЧС требуются помещения под так называемые пункты временного содержания для людей, потерявших крышу над головой в результате пожаров, наводнений или обрушений подъездов. Под такие пункты зачастую отдают санатории и школы. Но возможно ли задействовать под эти цели систему объектов гражданской обороны? К тому же пандемия показала, что природные угрозы могут быть самыми разными. А значит, надо быть готовыми и к новым вызовам. Пока неизвестно, как трансформируется концепция гражданской обороны, но по итогам выполненных работ ученым нужно будет дать четкий ответ.

- В развитие Концепции радиационной, химической и биологической защиты населения предстоит выполнить научно-исследовательскую работу по оценке мероприятий в регионах России, направленных на снижение негативного воздействия опасных биологических и химических веществ на население и объекты инфраструктуры, - говорится на сайте института.

Помимо этого ученые разработают новые методики оценки эффективности деятельности губернаторов и администраций субъектов РФ по защите от ЧС.

Предстоит усовершенствовать системы оповещения населения в чрезвычайной ситуации

Будет также подготовлена Концепция перспективного развития систем оповещения населения, которую предстоит реализовать в субъектах в период до 2030 года. Еще одно направление работ затрагивает развитие самого министерства. Уже в этом году ученые должны подготовить проект Плана строительства и развития МЧС России на 2021 - 2025 годы. Поучаствуют сотрудники института и в разработке проекта госпрограммы технического оснащения МЧС до 2033 года. Запланированы исследования по проблемам совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения на территории страны до 2030 года.

А в это время

С начала года в системе МЧС России создано 65 новых оперативных подразделений военизированных горноспасательных частей. Они применяются в основном для ликвидации ЧС на шахтах, а также для аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на предприятиях добывающей промышленности.

- Ряды горноспасателей МЧС России пополнили свыше 360 специалистов. С начала года на обслуживание принято 90 новых предприятий по стране, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тимофей Борисов