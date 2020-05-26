"Обстановка серьезная". Эксперт о российско-сирийских учениях в Тартусе

Военные моряки России и Сирии провели совместное учение по защите от диверсантов порта Тартус, где расположен российский пункт базирования. Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал о новейших российских кораблях, участвовавших в учении.

Российские и сирийские военные провели совместное учение по защите от условной банды диверсантов порта Тартус, сообщил журналистам начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.

По легенде учения, диверсанты-водолазы пытались на дне установить закладку со взрывным устройством. На место, где они могли находиться, прибыл российский противодиверсионный катер "Раптор". Российские и сирийские военные уничтожили часть диверсантов, остальные попытались скрыться. За ними с борта катера погрузились российские боевые пловцы, диверсанты были задержаны и доставлены на берег.

Другая группа нарушителей в это время пыталась попасть на пункт базирования, но им тоже уйти не удалось, при этом на помощь "Раптору" пришел еще один катер "Кинель". Фарватер для катеров расчищал один из новейших российских минных тральщиков "Иван Антонов".

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на участие в учениях сирийских военных моряков.

"Это было и раньше, в советское время постоянно совместные учения проводились. И сейчас, несмотря на ограниченные возможности сирийских военно-морских сил, потому что все внимание в Сирии уделяется сухопутной компоненте, они все-таки приняли участие в этих антитеррористических учениях. Это связано с тем, что обстановка сейчас очень серьезная в той зоне: и очаг, который сохраняется в Идлибе, и определенные непростые отношения с Турцией", – отметил Василий Дандыкин.

По его словам, заслуживают особого упоминания новейшие российские корабли, принимавшие участие в учениях.

"Конечно, главные силы, задействованные в учениях, это наши корабли – катера и тральщик "Иван Антонов". Это новейший тральщик, который поступил на Черноморский флот из Санкт-Петербурга, где он был спущен на воду. Его корпус сделан монолитным, из монолитного стеклопластика, это уникальный корабль. Корпус тральщика не имеет магнитного поля, что расширяет его возможности по обнаружению различных мин. Он также универсален по оснащению средствами обнаружения мин, по возможностям дистанционного управления имеющимися на нем автономными аппаратами, в том числе для обнаружения диверсионных сил. Что касается "Раптора", то это патрульный очень скоростной корабль. Это типичный противодиверсионный катер, который оснащен всем необходимым вооружением, имеет все возможности для обнаружения диверсантов. И я думаю, мы можем быть уверены, что благодаря подобным современным кораблям, а главное – благодаря выучке наших военных моряков, порту Тартус обеспечена полноценная защита", – заключил Василий Дандыкин.