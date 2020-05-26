МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Передача данных, полученных странами-участницами Договора по открытому небу, третьим странам, не являющихся его участницами, будет грубым нарушением "буквы и духа" договора, это нужно исключить, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"По договору любое государство-участник может запросить у другого государства-участника информацию о полете, то есть фотопленку. Естественно, для третьих государств-неучастников договора это не предусматривается", - сказал он.

"Если исходить из буквы и духа Договора (по открытому небу), то это (передача данных государствам-неучастникам) должно быть исключено. В противном случае это будет грубым нарушением тех обязательств, которые государства-участники берут на себя", - подчеркнул Грушко.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.