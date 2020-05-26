Войти
РИА Новости

В космос не желаете? На Украине захотели "заместить" РФ в проектах США

804
0
-1
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния"
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния".
Источник изображения: КБ "Южное"

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Глава украинского космического агентства Владимир Усов заявил, что Украина может "выбить" Россию из космических проектов США, если сама начнет производить ракетные двигатели, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Усов отметил, что Украина входит в список из пяти государств, у которых налажен полный цикл космического производства, – "своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность". При этом страна, как и Соединенные Штаты, зависит от России из-за производства ею ракетных двигателей первой ступени РД-180.

"Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ", – сказал Владимир Усов.

Он оценил такую политику импортозамещения в 30-40 миллионов долларов. По словам Усова, США ищут альтернативу РД-180 из-за проблем с контрактами, вызванных санкциями против РФ. Если власти Украины примут соответствующее решение, им удалось бы "выбить российские компании из проекта Antares, как минимум", заявил Владимир Усов.

Российские двигатели РД-180 используются в США на одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares со времен окончания холодной войны. Ранее в США заявляли, что штаты должны отказаться от закупок РД-180 после 2022 года.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал технологическим чудом российский ракетный двигатель РД-180.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Antares РН
РД-180
Компании
ULA
Похожие новости
13.06.2019
Украинское КБ "Южное" готовится к выпуску ракетных двигателей в США
23.01.2018
Свои ребята
13.11.2017
США осуществили очередной запуск РН Antares украинского производства
22.11.2016
"Южмаш" готовит отгрузку в США двух первых ступеней РН Antares
28.06.2016
Космос на двоих. США Украине поможет, если захочет, когда-нибудь
05.11.2014
Forbes: отказ от двигателей РД-180 угрожает космическим проектам США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:53
  • 14
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ