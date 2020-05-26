В космос не желаете? На Украине захотели "заместить" РФ в проектах США

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Глава украинского космического агентства Владимир Усов заявил, что Украина может "выбить" Россию из космических проектов США, если сама начнет производить ракетные двигатели, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Усов отметил, что Украина входит в список из пяти государств, у которых налажен полный цикл космического производства, – "своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность". При этом страна, как и Соединенные Штаты, зависит от России из-за производства ею ракетных двигателей первой ступени РД-180.

"Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ", – сказал Владимир Усов.

Он оценил такую политику импортозамещения в 30-40 миллионов долларов. По словам Усова, США ищут альтернативу РД-180 из-за проблем с контрактами, вызванных санкциями против РФ. Если власти Украины примут соответствующее решение, им удалось бы "выбить российские компании из проекта Antares, как минимум", заявил Владимир Усов.

Российские двигатели РД-180 используются в США на одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares со времен окончания холодной войны. Ранее в США заявляли, что штаты должны отказаться от закупок РД-180 после 2022 года.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал технологическим чудом российский ракетный двигатель РД-180.