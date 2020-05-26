Инженерные войска оснащаются модернизированными многофункциональными робототехническими комплексами разминирования "Уран-6"

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Более 20 модернизированных робототехнических комплексов "Уран-6" для разминирования поступят в подразделения инженерных войск в 2020 году в рамках гособоронзаказа, сообщает Минобороны РФ.

"К концу 2020 года в инженерные войска спланировано к поставке 22 модернизированных многофункциональных робототехнических комплекса разминирования "Уран-6", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно гособоронзаказу, предприятие промышленности уже передало на базу хранения в Подмосковье 12 модернизированных комплексов, которые будут направлены в соединения и подразделения инженерных войск Западного и Южного военных округов.

В состав модернизированного многофункционального робототехнического комплекса разминирования "Уран-6" входит четырехосный "КАМАЗ" (для транспортировки "робота-сапера"), оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт". Конструкция платформы в разы сокращает время подготовки комплекса к работе и занимает порядка 3-4 минут.