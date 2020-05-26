Войти
Интерфакс-АВН

Военные химики продезинфицировали верфи в Северодвинске на фоне вспышки коронавируса

597
0
0
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Подразделения специальной обработки службы радиационной безопасности Беломорской военно-морской базы в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию на предприятиях судостроительной отрасли в городе Северодвинске, сообщил Северный флот (СФ).

"Дезинфекции были подвергнуты строящиеся и ремонтирующиеся корабли и подводные лодки", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Ранее специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) СФ проводили дезинфекцию помещений контрольно-пропускных пунктов, проходных главных эллингов судоверфи и других объектов "с высокой концентрацией работников Центра судоремонта "Звёздочка" и Северного машиностроительного предприятия", сказано в сообщении.

Региональный оперштаб сообщил ранее в понедельник, что в Архангельской области за сутки зафиксировано 169 новых случаев коронавируса, большинство из них приходятся на сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска.

"По данным управления Роспотребнадзора по Архангельской области, среди новых заболевших - 156 северодвинцев, из них 136 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 11 архангелогородцев и двое вельчан", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу на градообразующих предприятиях Северодвинска было выявлено 37 случаев коронавируса, в воскресенье - 50.

Ранее пресс-служба правительства Поморья сообщала об очаге инфекции в Северодвинске. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности. Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону.

В Северодвинске расположены градообразующие предприятия оборонного комплекса: АО "Севмаш" и центр судоремонта "Звездочка".

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
БелОМО
Звездочка
ОСК
Севмаш
Проекты
СФ
ЯО
Похожие новости
31.07.2019
Богатыри Невы
26.07.2018
Глава "Звездочки": "научим" работать вместе новые системы "Адмирала Кузнецова"
27.02.2018
Попытка быстро обновить старые советские корабли провалилась
02.08.2016
Наш флот силен традициями
09.04.2015
В Минпромторге России создана оперативная группа по реагированию на чрезвычайную ситуацию, возникшую на АПЛ «Орел»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:53
  • 14
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ