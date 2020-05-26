Военные химики продезинфицировали верфи в Северодвинске на фоне вспышки коронавируса

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Подразделения специальной обработки службы радиационной безопасности Беломорской военно-морской базы в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию на предприятиях судостроительной отрасли в городе Северодвинске, сообщил Северный флот (СФ).

"Дезинфекции были подвергнуты строящиеся и ремонтирующиеся корабли и подводные лодки", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Ранее специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) СФ проводили дезинфекцию помещений контрольно-пропускных пунктов, проходных главных эллингов судоверфи и других объектов "с высокой концентрацией работников Центра судоремонта "Звёздочка" и Северного машиностроительного предприятия", сказано в сообщении.

Региональный оперштаб сообщил ранее в понедельник, что в Архангельской области за сутки зафиксировано 169 новых случаев коронавируса, большинство из них приходятся на сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска.

"По данным управления Роспотребнадзора по Архангельской области, среди новых заболевших - 156 северодвинцев, из них 136 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 11 архангелогородцев и двое вельчан", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу на градообразующих предприятиях Северодвинска было выявлено 37 случаев коронавируса, в воскресенье - 50.

Ранее пресс-служба правительства Поморья сообщала об очаге инфекции в Северодвинске. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности. Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону.

В Северодвинске расположены градообразующие предприятия оборонного комплекса: АО "Севмаш" и центр судоремонта "Звездочка".

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".