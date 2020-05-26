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Известия.ru

Экипажи Су-24М авиаполка ЮВО провели дозаправку в воздухе

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Источник изображения: Фото: tvzvezda.ru

Летчики самолетов Су-24М дислоцированного в Волгоградской области авиаполка Южного военного округа (ЮВО) провели отработку дозаправки в воздушном пространстве. Выполнению задания препятствовала густая облачность. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает телеканал «Звезда».

Дозаправка в воздухе — один из самых сложных элементов практической подготовки летного состава. Летчик должен выдерживать расстояние менее 20 м от воздушного танкера на скорости около 600 км/ч.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения надводных и наземных целей в простых и сложных метеоусловиях.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря которой самолет способен в полуавтоматическом и автоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 м.

9 мая топливозаправщик Ил-78 и дальний бомбардировщик Ту-160 в ходе авиапарада над Красной площадью в Москве сымитировали процесс дозаправки в воздухе.

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