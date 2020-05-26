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Известия.ru

На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

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Российский двигатель РД-181
Российский двигатель РД-181.
Источник изображения: NASA

Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил глава космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег».

Он указал, что в мире всего 10-12 стран, которые способны производить свои космические аппараты и ракетоносители, а государств, у которых налажен полный цикл производства — всего пять.

«Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность», — отметил Усов.

По его словам, не только Украина, но и США зависят от России в области ракетостроения. На данный момент производство двигателей первой ступени в стране не осуществляется.

«Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ», — сказал глава украинского космического агентства.

Реализацию такой политики импортозамещения он оценил в $30-40 млн.

Усов пояснил, что в США российские двигатели применяются на одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares. Специалист сообщил, что из-за антироссийских санкций контракты США ищут альтернативу таким двигателем. В качестве такой альтернативы Усов видит запуск производства на Украине. Он указал, что страна уже обратилась к Штатам с предложением, которое на 30% дешевле российского.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», — добавил Усов.


2 марта сообщалось, что «Научно-производственное объединение Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») поставит в США еще четыре двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares.

Соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180 Москва и Вашингтон заключили в 1997 году. Около трех лет назад конгресс США пытался отказаться от российских ракет, в частности от РД-180, но впоследствии отменил запрет из-за отсутствия аналогов. По просьбе Пентагона законодатели одобрили приобретение у России еще 20 двигателей.

Американские СМИ писали, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские ракетные двигатели до 2025 года.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Antares РН
РД-180
Компании
ULA
Роскосмос
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