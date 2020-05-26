Войти
Военное обозрение

Опубликованы карты с маршрутом самолёта ВВС Турции с наёмниками в Ливию

647
0
0

Источник изображения: https://twitter.com/MissiWhite4

Ряд зарубежных СМИ утверждают, что в Ливии на стороне ЛНА действует частная военная компания из России, которую обычно называют «группой Вагнера».

Утверждается, что недавно российские наемники переправились самолетом из аэропорта Бани-Валид в другую часть Ливии. В качестве доказательства используется видео, опубликованное в Twitter. Там можно увидеть посадку транспортного самолета и какие-то перемещения неизвестных людей возле него. Рядом находится активный ЗРПК «Панцирь-С1». Качество этого видео оставляет желать лучшего.

В то же время есть достоверная информация о прибытии сегодня в Ливию 301 боевика из Сирии, самолёты с которыми приземлились в аэропорту Мисрата. Об этом сообщило агентство Al-Arabiya, ссылаясь на свой источник из числа сотрудников аэропорта, узнавший о прибытии турецкого самолета. Эту информацию косвенно подтверждает пользователь Missi White на своей странице в Twitter, где он сообщает о прибытии в Мисрату транспортного самолета С-130 ВВС Турции. Также публикуются данные авиатрекера Flightradar24, предоставляющего информацию о перелётах воздушных судов по всему миру. Опубликованная карта показывает маршрут того самого турецкого самолета с наёмниками и оружием в Ливию и его возвращение после разгрузки.

Источник изображения: https://twitter.com/MissiWhite4

Источник изображения: https://twitter.com/MissiWhite4

Кроме того, по утверждению официального представителя Ливийской национальной армии генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, Турция активно снабжает бойцов ПНС не только живой силой, но также оружием и техникой. Он говорит, что у него есть кадры видеонаблюдения о прибытии военных грузов для ПНС в порт Триполи. Генерал также сообщает, что только за последние трое суток бойцы ЛНА уничтожили 13 беспилотников турецкого производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
C-130
Проекты
БПЛА
ЧВК
Похожие новости
26.05.2020
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
16.08.2017
Миражи самостоятельности
17.07.2017
Даже муха не пролетит
18.04.2017
Заложники международного права
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:53
  • 14
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ