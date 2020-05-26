Опубликованы карты с маршрутом самолёта ВВС Турции с наёмниками в Ливию

Источник изображения: https://twitter.com/MissiWhite4

Ряд зарубежных СМИ утверждают, что в Ливии на стороне ЛНА действует частная военная компания из России, которую обычно называют «группой Вагнера».

Утверждается, что недавно российские наемники переправились самолетом из аэропорта Бани-Валид в другую часть Ливии. В качестве доказательства используется видео, опубликованное в Twitter. Там можно увидеть посадку транспортного самолета и какие-то перемещения неизвестных людей возле него. Рядом находится активный ЗРПК «Панцирь-С1». Качество этого видео оставляет желать лучшего.

В то же время есть достоверная информация о прибытии сегодня в Ливию 301 боевика из Сирии, самолёты с которыми приземлились в аэропорту Мисрата. Об этом сообщило агентство Al-Arabiya, ссылаясь на свой источник из числа сотрудников аэропорта, узнавший о прибытии турецкого самолета. Эту информацию косвенно подтверждает пользователь Missi White на своей странице в Twitter, где он сообщает о прибытии в Мисрату транспортного самолета С-130 ВВС Турции. Также публикуются данные авиатрекера Flightradar24, предоставляющего информацию о перелётах воздушных судов по всему миру. Опубликованная карта показывает маршрут того самого турецкого самолета с наёмниками и оружием в Ливию и его возвращение после разгрузки.

Источник изображения: https://twitter.com/MissiWhite4

Источник изображения: https://twitter.com/MissiWhite4

Кроме того, по утверждению официального представителя Ливийской национальной армии генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, Турция активно снабжает бойцов ПНС не только живой силой, но также оружием и техникой. Он говорит, что у него есть кадры видеонаблюдения о прибытии военных грузов для ПНС в порт Триполи. Генерал также сообщает, что только за последние трое суток бойцы ЛНА уничтожили 13 беспилотников турецкого производства.