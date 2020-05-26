Войти
Российская газета

Секретный груз: что привезли в Ливию военно-транспортные самолеты C-17

617
0
0
Источник изображения: rg.ru

Турция организовала воздушный мост в Ливию. В последние дни были зафиксированы систематические перелеты самолетов транспортной авиации С-130 Hercules. Сообщается, что они доставляют в горячую точку военное снаряжение и боевиков сирийских антиправительственных группировок.

Также в аэропорту Мисураты приземлялись принадлежащие Катару C-17 Globemaster III. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, судя по обнародованным данным, крылатые грузовики летели с отключенными транспондерами и маскировались под рейсы бортов турецких военно-воздушных сил.

Эти четырехдвигательные гиганты американского производства при собственной массе более чем в 265 тонн могут перевозить грузы весом до 77 тонн. По всей видимости, их срочно привлекли для переброски каких-то очень тяжелых грузов, которые не по силам поднять турбовинтовым "сто тридцатым". Возможно, речь идет о реактивных системах залпового огня T-300 Kasirga или ракетных комплексах Bora.

Бронетехника и артиллерия в Ливию обычно переправляется на морских судах.

Также стало известно, что в районе Мисураты Турция развернула зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk.

"Считается, что именно с помощью турецких сил и средств ПВО в последние дни удалось сбить два китайских беспилотника Wing Loong II, действовавших на стороне ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара", - отмечает Лямин.

Кроме того, под руководством турецких специалистов в Триполи в одном из кварталов рядом с жилыми домами построена взлетно-посадочная полоса для БПЛА Bayraktar TB2. Такое опасное соседство может привести к очень печальным последствиям. Если ЛНА попытается уничтожить этот объект, пострадают строения мирных жителей.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Китай
Ливия
Сирия
США
Турция
Продукция
C-130
C-17
Pterodactyl I
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.09.2019
В лазерном прицеле: какие технологии используются на прокси-войне в Ливии
29.05.2019
Вооруженный против Индии
02.08.2018
Оружие России: рост продаж или стагнация?
16.08.2017
Миражи самостоятельности
14.12.2016
Королевство без царя в голове
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:53
  • 14
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ