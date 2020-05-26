Секретный груз: что привезли в Ливию военно-транспортные самолеты C-17

Турция организовала воздушный мост в Ливию. В последние дни были зафиксированы систематические перелеты самолетов транспортной авиации С-130 Hercules. Сообщается, что они доставляют в горячую точку военное снаряжение и боевиков сирийских антиправительственных группировок.
Odd and potentially worrying development: 3 military airplanes now flying from 🇹🇷#Istanbul to... 🇱🇾#Libya?
1: Qatari AF C-17A (#06A27C), as Turkish Air Force #TUAF224 flight.
2: mishex #C9D52F, unknown aircraft (here called Kenyan, I doubt)
3: Turkish AF C-130E, 63-13188, #4B8225 https://t.co/Hf2xyrQ56l pic.twitter.com/IKHufDYhyK— Gerjon | חריון (@Gerjon_) May 23, 2020
Также в аэропорту Мисураты приземлялись принадлежащие Катару C-17 Globemaster III. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, судя по обнародованным данным, крылатые грузовики летели с отключенными транспондерами и маскировались под рейсы бортов турецких военно-воздушных сил.
MORE 🇶🇦Qatar Air Force C-17A flights to 🇱🇾#Libya (est.) for 🇹🇷#Turkey:
I already mentioned 2 QAF flights last night (#TUAF223 and #TUAF224).
However, 2 days prior (21-22 May 2020) there has already been a flight (total: 3), around same time as #TUAF222. https://t.co/BLvM4PTACO pic.twitter.com/9NccaQsoaR— Gerjon | חריון (@Gerjon_) May 24, 2020
Эти четырехдвигательные гиганты американского производства при собственной массе более чем в 265 тонн могут перевозить грузы весом до 77 тонн. По всей видимости, их срочно привлекли для переброски каких-то очень тяжелых грузов, которые не по силам поднять турбовинтовым "сто тридцатым". Возможно, речь идет о реактивных системах залпового огня T-300 Kasirga или ракетных комплексах Bora.
Бронетехника и артиллерия в Ливию обычно переправляется на морских судах.
Также стало известно, что в районе Мисураты Турция развернула зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk.
"Считается, что именно с помощью турецких сил и средств ПВО в последние дни удалось сбить два китайских беспилотника Wing Loong II, действовавших на стороне ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара", - отмечает Лямин.
Кроме того, под руководством турецких специалистов в Триполи в одном из кварталов рядом с жилыми домами построена взлетно-посадочная полоса для БПЛА Bayraktar TB2. Такое опасное соседство может привести к очень печальным последствиям. Если ЛНА попытается уничтожить этот объект, пострадают строения мирных жителей.
Imagery of what is most likely MIM-23 Hawk site based at #Misrata Airport in #Libya pic.twitter.com/hvdiSjQ2lj— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) May 24, 2020
Satellite images confirmed that the #GNA have completely built an airstrip & a hangar in the center of "Banana project" civil neighborhood south of #Mitiga airport in #Tripoli city.
The airstrip is presumably used for operating & housing the #Turkish-Made Bayraktar TB2 UAVs. pic.twitter.com/TVzmAxpbat— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) May 22, 2020
Алексей Брусилов