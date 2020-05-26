Минобороны Китая направило маски и защитные костюмы российским военным

Министерство обороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы. Об этом сообщили в понедельник, 25 мая, в оборонном ведомстве КНР.

«С одобрения Центрального военного совета Народно-освободительная армия Китая 22 и 24 мая направила Вооруженным силам России, Монголии и Восточному Тимору материальную помощь в виде масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В тексте отмечается, что армия страны и дальше будет усиливать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает RT.

24 мая глава МИД Китая Ван И заявил, что государство продолжит оказывать России поддержку и помощь в борьбе с распространением коронавируса.

13 мая сообщалось, что среди военных, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов в системе Минобороны России выявлено 3333 человека с COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 25 мая, в России выявлено 353 427 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии зафиксировано 3633 летальных исхода, 118 798 человек выздоровели.