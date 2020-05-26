Войти
Известия.ru

Минобороны Китая направило маски и защитные костюмы российским военным

648
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Wu Huiwo

Министерство обороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы. Об этом сообщили в понедельник, 25 мая, в оборонном ведомстве КНР.

«С одобрения Центрального военного совета Народно-освободительная армия Китая 22 и 24 мая направила Вооруженным силам России, Монголии и Восточному Тимору материальную помощь в виде масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В тексте отмечается, что армия страны и дальше будет усиливать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает RT.

24 мая глава МИД Китая Ван И заявил, что государство продолжит оказывать России поддержку и помощь в борьбе с распространением коронавируса.

13 мая сообщалось, что среди военных, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов в системе Минобороны России выявлено 3333 человека с COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 25 мая, в России выявлено 353 427 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии зафиксировано 3633 летальных исхода, 118 798 человек выздоровели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.04.2020
Прерванный полёт
13.08.2019
Россияне победили на Международных армейских играх в Тюмени
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.02.2015
Российские сухопутные войска до 2020 года получат 11 тысяч единиц военной техники
04.09.2014
Монголия получит от России военно-техническую помощь
19.10.2006
Авиационной холдинговой компании "Сухой" исполнилось 10 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:53
  • 14
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ