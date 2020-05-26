Китайский "Флот Западного моря" на высоте более 4000 метров

Оригинал взят у коллеги dambiev в "Флот Западного моря" на высоте более 4000 метров и очередной инцидент между Индией и КНР

Небезынтеренсный репортаж военной редакции китайского телеканала CCTV об отдельном дивизионе катеров НОАК, дислоцированных на высокогорном озере Пангонг-Цо в Тибете. Через озеро проходит Линия фактического контроля - демаркационная линия между Индией и Китаем, долгое время бывшая непризнанной юридически, но являющаяся границей de facto.

Затем термин "линия фактического контроля" получил юридическое признание в китайско-индийских соглашениях, подписанных в 1993 и 1996 годах. В соглашении 1996 года указывалось: "ни одно из государств не может предпринимать действий по пересмотру линии фактического контроля".

Площадь водной поверхности озера Пангонг-Цо составляет 604 квадратных километра из которых КНР контролирует 413 кв. километров, а Индия - 191.

Дивизион в 2019 году получил новые быстроходные катера прибрежной зоны с дистанционно-управляемыми боевыми модулями

Катера дивизиона приняли участие в очередном пограничном инциденте между КНР и Индией на озере Пангонг-Цо, который произошел в середине мая 2020 года.

Китайские военные задержали, а потом отпустили индийских пограничников на линии фактического контроля в районе союзной территории Ладакх, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники. "Ситуация стала очень нестабильной в прошлую среду, когда драка между индийскими военными и китайцами привела к задержанию некоторых наших военных, но позже они были освобождены", - сказал собеседник телеканала. По его словам, в ходе потасовки китайские военные захватили оружие индийских солдат, но позже его вернули. Отмечается, что ситуация разрешилась после совещания представителей командования Индии и Китая.

Интересное видео инцидента. Противостояние и опасные маневры индийских и китайских патрульных катеров на высоте 4200 метров над уровнем моря.