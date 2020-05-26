После досадной осечки БДК «Петр Моргунов» вновь вышел на большую воду

Началась финальная стадия проверки нового большого десантного корабля, построенного на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

В конце марта корабль был вынужден прервать заводские ходовые испытания и вернуться в акваторию ПСЗ «Янтарь» на ремонт. «Во время испытаний часть комплектующих гидравлической системы вышла из строя, – рассказал руководитель проекта 11711 Андрей Парфенов. – Сейчас все неисправности устранены, и БДК находится в море».

На заключительном этапе ходовых испытаний корабль также выполнит артиллерийские стрельбы, сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе завода «Янтарь». Планируется, что в начале июня БДК перейдет к государственным испытаниям, а по их завершении будет передан заказчику.

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015-го, спуск на воду – в мае 2018-го.

Головной БДК проекта 11711 «Иван Грен» был передан в состав ВМФ в июне 2018-го. С апреля 2019-го ПСЗ «Янтарь» ведет строительство еще двух БДК модернизированного проекта 11711 – «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)