Работа с Китаем: зачем Белоруссии собственные ракеты

Минск намерен самостоятельно реализовывать свою ракетную программу

В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах по ракетному вооружению страны - оружие будет производиться совместно с Китаем. Зачем республике собственное ракетное вооружение и какие задачи в сфере обороны Лукашенко ставит перед своим государством, - в материале «Газеты.Ru».

«Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом», - цитирует слова президента Белоруссии Александра Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко констатировал, что разработка соответствующего вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших средств.

«Наша стратегическая задача в сфере обороны в случае военной агрессии со стороны - нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай Бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие», - отметил белорусский лидер.

Президент Белоруссии добавил, что не сбрасывает со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. «Мы это все показали на параде. А вот как мы выполнили программу по производству ракет высокой точности и вообще ракет, мы рассмотрим», - заключил он.

В Мачулищах (поселок в Минском районе Минской области Белоруссии, рядом расположена 50-я смешанная авиационная база ВВС республики) Лукашенко ознакомился с перспективными образцами вооружения. Конструкторы и военные доложили ему о разработках, которые уже окончены или ведутся по различным направлениям.

В основном они лежат в сфере модернизации уже имеющегося вооружения, а также разработки и производства отечественных конкурентоспособных инновационных образцов. Они востребованы не только в вооруженных силах республики, но и могут существенно нарастить экспортный потенциал белорусского ВПК, подчеркивает БелТА.

Как ранее писала «Газета.Ru», «оружием возмездия» президента Беларуси является на сегодня ракетный комплекс «Полонез-М». Максимальная дальность стрельбы этой системы, созданной в тесной кооперации с Китаем, составляет 290 км. Комплекс оснащается ракетами типа А200 и А300. На многоосном шасси Минского завода колесных тягачей типа МЗКТ 7930-313 монтируется два комплекта пусковых контейнеров (восемь ракет).

301-мм ракета А200 - разработки и производства China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), входящей в состав китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Ракета А300 позволяет осуществлять боевую стрельбу на дальность 290-300 км. В частности, одни из опытных пусков этого изделия были осуществлены из Брагинского района Гомельской области по точке в Ивацевичском районе Брестской области, то есть фактически от восточной границы республики до западной.

Максимальное количество поражаемых целей залпом одной боевой машины - 8. Участок расположения восьми отдельных целей, поражаемых одним залпом БМ, - 20 на 20 км. Несомненно, «Полонез-М» - грозное оружие, и гордость за обладание таким ракетным комплексом с белорусской стороны вполне оправдана. К примеру, российская РСЗО «Смерч» существенно уступает белорусскому «Полонезу» в дальности стрельбы. Она у «Смерча» составляет всего 120 км.

Но дело в том, что в ракетах «Полонеза» или слишком велик уровень китайских комплектующих, или они полностью производства КНР.

«Нам нужна своя ракета, - заявил в этой связи белорусский лидер. - Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно».

Однако в Белоруссии нет полигона, на котором можно было бы испытывать и доводить до эксплуатационного состояния подобные системы. Опытный пуск из Гомельской области в Брестскую - явление единичное. К тому же зона безопасности по дальности подобного центра боевого применения должна составлять почти вдвое большее расстояние, чем дальность стрельбы «Полонеза-М», а с учетом боковых секторов безопасности подобный полигон занял бы практически всю территорию республики. Однако Москва на данном этапе не проявляет желания ни участвовать в разработке белорусских ракет, ни делиться с Минском «полигонными площадями». Это вызвало соответствующую реакцию Лукашенко.

«Не надо перед россиянами становиться на колени, - таков был ответ со стороны белорусского батьки. - Это сигнал, если наш ближайший союзник, мало того что не согласился с нами ракету сделать, так и полигон не предоставляет».

Полигоны для испытаний ракеты собственной разработки в Минске планируют искать далеко за пределами Белоруссии - в Казахстане, Узбекистане, в Китае и даже в Саудовской Аравии.

«Минск при всей дружественности связей между нашими народами и странами в области военно-технического сотрудничества ведет себя, как бы это помягче сформулировать, слишком независимо, скорее, временами даже неприлично, и это при том, что Белоруссия является членом Союзного государства», - пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко.

Критическим индикатором реальной политики Александра Лукашенко, подчеркнул собеседник издания, является его стремление развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Украиной, отношения с которой у Москвы складываются далеко не лучшим образом.

Причем белорусско-украинское ВТС осуществляется в том числе и в самой его высшей форме - в виде реализации совместных военно-промышленных проектов.

«Именно последнее обстоятельство фундаментальным образом обесценивает Белоруссию как военно-политического союзника», - полагает Макиенко.

По мнению специалиста, может сложиться такая ситуация, при которой чувствительные российские ракетные технологии через Белоруссию могут оказаться у откровенных врагов Российской Федерации. Этим и объясняется отказ Москвы сотрудничать с Минском в сфере разработки ракетного вооружения.

К тому же прецеденты уже были. Так, к примеру, Александр Лукашенко продал в свое время Соединенным Штатам истребитель Су-27 (и не только его). С Москвой он даже на этот счет не консультировался.

Отказ предоставить российские полигоны для испытаний ракет белорусской сборки связан с этим же - с опасением утечки секретных сведений и технологий, поскольку любой научно-исследовательский (испытательный) полигон и Центр боевого применения в первую очередь - измерительный комплекс. Иными словами, чтобы создать высокоточное оружие, средства измерения должны быть на порядок точнее.

Под редакцией Константина Макиенко в Центре анализа стратегий и технологий выходит книга «Союзники». В ней, в частности, говорится, что главным союзником России в массовом сознании считается Белоруссия.

По формальным признакам это действительно так: Минск является партнером Москвы по Союзному государству, уровень военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами чрезвычайно высок.

Нельзя переоценить и стратегическую ценность этой самой близкой нам в этно-культурном и языковом отношении страны. Колоссальное значение имеет географическое положение Белоруссии, которая фактически является буфером (или, при сохранении союзнических отношений, - бастионом) между Россией и НАТО.

Важнейшим следствием географического положения является прохождение по территории Белоруссии транзитных нефте- и газопроводов. При этом ключевой характеристикой фактора географического положения является его высокая стабильность, инвариантность, крайне медленное изменение значения этого фактора во времени. Во всяком случае, более медленное, чем политическая, экономическая и демографическая динамика.

«Между тем, оценивая уровень союзнических отношений с Минском, следует помнить, что после обретения независимости в 1991 году Белоруссия на первом этапе придерживалась довольно четко выраженной антироссийской позиции, сильны были националистические и прозападные настроения», - отмечает Константин Макиенко.

Причиной переориентации на Россию стала изоляция режима Александра Лукашенко и его надежды возглавить Союзное государство в условиях фактической недееспособности Бориса Ельцина. Оба эти фактора в настоящее время утратили или утрачивают свою актуальность.

На этом фоне наблюдается весьма противоречивая картина уровня союзнической надежности Белоруссии. С одной стороны, высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества все еще сохраняется, однако нельзя не заметить и некоторое его снижение.

Белоруссия является единственным международно признанным государством (помимо России, разумеется), где русский язык имеет статус государственного. Минск проявляет полную солидарность с нашей страной в голосованиях по антироссийским резолюциям в ООН.

«С другой стороны, российско-белорусские отношения на протяжении полутора-двух десятилетий развиваются в атмосфере постоянных малых и больших скандалов, становится заметным стремление белорусского руководства к снижению уровня военного сотрудничества с Россией», - напоминает Макиенко.

Это выражается как в постепенном снижении количества офицеров, проходящих обучение в России, так и в поисках альтернативных поставщиков современных вооружений.

Таким образом, в целом, Белоруссию можно охарактеризовать как имеющую высокую важность и всего лишь средний уровень союзнической лояльности, полагает эксперт. При этом ощущение цугцванга всей этой ситуации придает то обстоятельство, что Александр Лукашенко, по всей видимости, является наиболее пророссийским (или наименее антироссийским) вариантом белорусского политического руководства. Любое изменение существующего статус-кво, скорее всего, приведет к дальнейшему ухудшению российско-белорусских отношений.

Михаил Ходаренок