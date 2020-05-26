wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет

Основной американский переговорщик по продлению СНВ-3 Маршалл Биллингсли не скрывает, что для США речь идет не только о переговорах на тему ядерного оружия, но о масштабной стратегии сдерживания России. Если Москва не согласится включить в программу разоружения тактические ракеты, Вашингтон грозит разместить на восточной границе НАТО новое оружие.

Состоявшееся на прошлой неделе выступление в Гудзонском институте Маршалла Биллингсли (Marshall Billingslea), заместителя госсекретаря и главного американского переговорщика в процессе обсуждения возможного продления договора по ограничению вооружений СНВ-III, это отличный повод задуматься, как будет выглядеть стратегия США в ближайшем будущем. Речь идет не только о переговорах на тему ядерного оружия, но также о масштабной стратегии сдерживания и поражения России и Китая, чего Биллингсли не скрывает.

Следует обратить внимание на место, в котором прозвучала его речь: этот консервативный аналитический центр, созданный еще в 1960-х годах Германом Каном (Herman Kahn) (выдающимся геополитиком и футурологом, который предсказал, в частности, рост значения Японии и был одним из основных авторов американской ядерной стратегии), часто выбирают для своих заявлений представители администрации Трампа. Достаточно вспомнить выступление вице-президента Майкла Пенса в ноябре 2018 года, которое считается началом открытого антикитайского разворота в политике Соединенных Штатов. Биллингсли сказал несколько вещей, о которых он говорил ранее, на одновременно озвучил несколько совершенно новых идей, которые имеют революционное значение как для нашей безопасности, так и для политической ситуации в Европе.

Прежде всего он повторил неоднократно звучавшую из уст Дональда Трампа мысль, что цель переговоров не состоит в процессе их ведения. Такой подход предполагает, что переговоры с Россией (а, возможно, также с Китаем) имеют смысл лишь тогда, когда они могут привести к положительному с точки зрения американских национальных интересов и безопасности США, а также их союзников результату. Следовательно, американская администрация, не колеблясь, прервет переговоры, если она сочтет, что к удовлетворительному итогу они не приведут. Их результат, и это вторая идея, о которой часто забывают, должен соответствовать не ситуации тридцатилетней давности, а сегодняшнему раскладу сил.

Современные реалии, по словам Биллингсли, выглядят так: и Россия, и Китай уже давно включились в гонку вооружений и начали модернизировать свой ядерный потенциал, разнообразными способами обманывая при этом своих американских партнеров. Москва выходит из договоров, кажущихся ей невыгодными (например, об обычных вооруженных силах в Европе) и нарушает те соглашения, стороной которых остается. Более того, она утвердила, как говорит Биллингсли, "исключительно провокационную" доктрину применения ядерного оружия, основанную на принципе "эскалация ради победы" (другие американские стратеги называют ее "доктриной эскалации ради деэскалации").

Она предусматривает возможность применения тактических ядерных зарядов малой мощности в первой фазе вооруженного конфликта для того, чтобы склонить атакованную страну пойти на уступки, запугав ее или пригрозив дальнейшей эскалацией. Описывая сложившуюся ситуацию под таким углом зрения, американский дипломат формулирует крайне важный с нашей точки зрения тезис. Он говорит, что сегодня нельзя вести разговор о так называемых стратегических ракетах, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, забывая о существовании тактических ракетных вооружений и способности России их применить.

Здесь нужно напомнить, что все прежние договоры, касавшиеся ограничения количества ракет, которые могут использоваться как средство доставки ядерных боезарядов, касались или межконтинентальных ракет (СНВ) или ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Даже если не упоминать о множестве доказательств того, что Россия в последние годы совершенно осознанно нарушала ДРСМД, развертывая ракеты, которые могут поражать цели, находящиеся на расстоянии более 500 километров от места запуска, следует обратить внимание на огромный дисбаланс потенциалов в области ракет нестратегического характера. Мы не знаем, каким их количеством располагает РФ, поскольку Москва не позволяет проводить инспекцию ее арсенала. Впрочем, она не обязана этого делать: существовавшие договоры по разоружению на такое оружие не распространялись.

Самые большие оптимисты из числа американских экспертов полагают, что россияне имеют сейчас от 800 до 1000 ядерных боеголовок, которые могут доставляться на расстояние до 500 километров, а пессимисты говорят, что их может быть даже 5 400. После аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе сценарии военных компьютерных симуляций американцев предполагали, что России обладает 2 тысячами боеголовок, установленных на нестратегических средствах доставки. НАТО может противопоставить им в лучшем случае 500.

Это результат сформировавшегося в США после распада СССР убеждения, что Москва не угрожает Европе, а вероятность превращения той в театр военных действий невелика, следовательно, на нашем континенте нет смысла проводить традиционную политику сдерживания (в том числе ядерного). Сейчас этот подход, как говорил Биллингсли в Гудзонском институте, подвергся пересмотру: Соединенные Штаты хотят обсуждать не стратегические ракеты, а любые средства доставки ядерных боезарядов, в том числе те, которые ранее никогда не регулировались какими-либо соглашениями.

Это четкий сигнал, адресованный Вашингтоном России, а также Китаю, который, как считает американских дипломат, запустил сейчас форсированную программу развития ядерных вооружений. Пекин стремится добиться паритета по числу боеголовок с Россией и США, а американцы, в свою очередь, постараются не допустить того, чтобы он довел их число до 1 тысячи. Что они предпримут? Биллингсли, ничуть не стесняясь, ссылается на свой опыт работы в администрации Трампа, где он в последние годы отвечал за стратегические финансовые вопросы. Он говорит также, что Америка сумеет так начать и так вести гонку вооружений, чтобы выйти из нее победительницей. В этой сфере она обладает большим опытом эпохи Рейгана и, не колеблясь, повторит тот же путь. Так что, по всей вероятности, мы сможем наблюдать, как Вашингтон использует в качестве оружия доллар. Этот метод должен гарантировать ему успех, тем более что противник, Россия, переживает сейчас экономический спад. Судя по всему, это, однако, не единственная задумка американских экспертов.

На прошлой неделе в специализированном издании "Тексас нэшнл секьюрити ревью" вышла пространная статья двух известных стратегов, Луиса Саймона (Louis Simon) и Александра Ланошки (Alexander Lanoszka), в которой они проводят мысль, что при неизбежном сокращении оборонных бюджетов в связи с пандемией коронавируса Североатлантическому альянсу, чтобы устранить существующий дисбаланс сил (в первую очередь тактического характера), придется внедрять дешевые и надежные средства сдерживания. Как полагают аналитики, таким критериям соответствуют установленные на мобильных платформах ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Сейчас мы наблюдаем крайне опасный перевес сил в сторону России, значит, в Польше и Румынии необходимо разместить современный аналог "Першингов", которые мы помним по 1980-м годам.

Это мнение поразительным образом созвучно тому, что говорит Маршалл Биллингсли. Предложение включить в тематику переговоров тактические вооружения - это четкий сигнал, адресованный Москве. Если она не согласится, мы сделаем ставку на дешевые, многочисленные и неудобные (находящиеся на малом расстоянии) ракеты, размещенные на восточном фланге НАТО, которые могут быть оснащены (необязательно, но никто никогда не знает наверняка) ядерными боеголовками.

В своем выступлении Биллингсли также напомнил о переговорной стратегии президента Трампа, которая заключается в избрании смелых целей и оказании максимального давления для того, чтобы чего-то достичь. Судя по всему, мы имеем дело именно с таким покерным приемом, хотя "игроком в покер, который блефует, имея слабые карты" и "фокусником с дешевыми трюками" американский дипломат называет Путина. Думаю, в ближайшее время американцы начнут прощупывать Варшаву, выясняя готова ли она разместить на польских базах новые "Першинги". Возможно, такие консультации уже состоялись.

Марек Будзиш (Marek Budzisz)