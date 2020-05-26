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Военное обозрение

Громкое название: в ВВС Индии формируется новая эскадрилья «Летающие пули»

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии определились со второй эскадрильей, которая будет оснащена истребителями индийского производства Tejas. На 27 мая запланирована церемония ввода в состав ВВС Индии эскадрильи с новейшими боевыми самолётами. Эту церемонию откроет главком военно-воздушных сил Индии маршал Ракеш Бхадаурия.

Речь идёт об эскадрилье под громким названием «Летающие пули». Она получили 18-й номер в структуре индийских ВВС. Место базирования 18 эскадрильи ВВС страны станет Сулур (штат Тамилнад) на юге страны. Там же располагается и 45-я эскадрилья индийских военно-воздушных сил. Примечательна она тем, что стала первой в структурах военной авиации, в которую стали поступать истребители HAL Tejas. Название этого авиационного формирования – «Летающие кинжалы».

Сообщается, что главком Бхадаурия присвоит эскадрилье «Летающие пули» имя индийского лётчика Нирмала Сингха Сехона, который проявил себя во время отражения атаки пакистанских ВВС на аэродром Сринагар в 1971 году. Пакистанские ВВС атаковали аэродром на самолётах F-86 Sabre американского производства. Нирмал Сехон поднялся в воздух на лёгком истребителе Folland Gnat британского производства. Вступив в бой с шестью самолётами F-86 Sabre ВВС Пакистана, 28-летний лётчик погиб. В Индии его чтят как национального героя.

Первая эскадрилья «Летающие пули» в Индии была сформирована в 1965 году.

Для справки: HAL Tejas – лёгкий одноместный многоцелевой индийский истребитель. В ВВС Индии такие самолёты начали поступать в 2015 году. На сегодняшний день стоимость единицы с обновлённым программным обеспечением, но без вооружения, составляет менее 30 млн долларов. Максимальная взлётная масса – 15,5 тонн. Используемые двигатели – от General Electric. Максимальная скорость – 1,8 М. Практический потолок – 16 км. Дальность – до 2 тыс. км. Точек подвески – 8.

Tejas помимо обычной версии имеет версию палубную LCA (N). Пока истребители этой модификации проходят испытания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Пакистан
США
Продукция
Tejas
Компании
Dauria Aerospace
General Electric
HAL
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