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ТАСС

Путин подписал документ о выдвижении России на председательство в РКРТ

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Здание МИД России. Архивное фото
Здание МИД России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Президент поручил МИД России направить государствам - участникам Режима контроля за ракетной технологией соответствующее уведомление

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия планирует председательство в Режиме контроля за ракетной технологией (РКРТ) в 2021-2022 годах.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором принял "предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и госкорпорацией "Роскосмос", о выдвижении Российской Федерации в качестве государства, председательствующего в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах".

Как говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, глава государства поручил "МИД России направить государствам - участникам Режима контроля за ракетной технологией соответствующее уведомление".

Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ; Missile Technology Control Regime, MTCR) является неформальным и добровольным объединением государств, разделяющих цели ракетного нераспространения. Создан в 1987 г. и объединяет в настоящее время 35 государства, включая все промышленно развитые. Цель РКРТ - противодействие распространению технологий создания ракетных средств доставки ОМП. Запрет распространяется на ракеты и беспилотные летательные аппараты или системы доставки, способные переносить груз массой 500 кг на 300 более км. Достижение цели осуществляется проведением ответственной экспортной политики членами РКРТ. Россия является членом РКРТ с 1995 года.

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