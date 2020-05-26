Путин упразднил Комиссию по структурированию системы управления космической отраслью

Она была образована в июне 2013 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин упразднил Комиссию по структурированию системы управления ракетно-космической отраслью. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня подписания.

Документом также признаются утратившими силу ряд распоряжений президента, связанных с этой комиссией.

Комиссия была образована в июне 2013 года. Ее председателем был назначен Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост вице-премьера.

Комиссия занималась обеспечением выработки решений в области совершенствования системы управления организациями и предприятиями ракетно-космической промышленности.