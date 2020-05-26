Войти
ТАСС

Путин упразднил Комиссию по структурированию системы управления космической отраслью

606
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Она была образована в июне 2013 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин упразднил Комиссию по структурированию системы управления ракетно-космической отраслью. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня подписания.

Документом также признаются утратившими силу ряд распоряжений президента, связанных с этой комиссией.

Комиссия была образована в июне 2013 года. Ее председателем был назначен Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост вице-премьера.

Комиссия занималась обеспечением выработки решений в области совершенствования системы управления организациями и предприятиями ракетно-космической промышленности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
10.08.2016
Рогозин: РФ интересна Ирану и Азербайджану как крупнейший экспортер качественного оружия
28.11.2013
Путин проверит готовность к развертыванию орбитальной группировки
02.07.2013
Рогозин ждет удара из-подо льда
12.02.2013
Россия готова на корню скупить белорусскую «оборонку»
25.04.2012
Всколыхнуть через «оборонку»
29.01.2008
Россия не вернется к ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:53
  • 14
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ