Войти
Lenta.ru

Россия откажется от лунной гонки с США

709
2
0
Дмитрий Рогозин (в центре)
Дмитрий Рогозин (в центре).
Источник изображения: Фото: Роскосмос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о нежелании России участвовать в гонке за освоение Луны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Рогозина, Россия заинтересована в освоении спутника Земли и проведении там экспериментов, но отказывается ввязываться в гонку за ее освоение. Он сравнил это с программой «звездных войн», на которую СССР потратил огромные деньги, а также «напоминает предвыборные соревнования, которые в США устроили республиканцы и демократы».

«Мы не должны дергаться так, как реагировал СССР на американскую стратегическую оборонную инициативу (СОИ, или «звездные войны»). Тогда колоссальные деньги были брошены на фантастическую идею, в итоге не реализованную», — подчеркнул Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что Луна интересна для России как «спутник, который обеспечивает жизнедеятельность нашей планеты»: «Мы будем отрабатывать эксперименты, необходимые по астероидам и дальним планетам. Но Луна не является конечной целью». Вместе с тем «Роскосмос» не допустит приватизации Луны.

В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну аппарат «Луна-25». Затем, в 2024-2025 годах, последуют «Луна-26» и «Луна-27», которые начнут проведение научных исследований на спутнике Земли.

В мае 2020 года НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
03.02.2020
Роскосмос поручил сформировать программу исследования Венеры
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
15.03.2019
Не прощай их, Юра
23.05.2017
Престиж США страдает от отсутствия пилотируемых кораблей
22.09.2014
Bye-bye, Путин ("Rzeczpospolita", Польша)
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
2 комментария
№1
26.05.2020 18:41
Цитата, q
Вместе с тем «Роскосмос» не допустит приватизации Луны.
Интересно как?
0
Сообщить
№2
26.05.2020 18:51
Цитата, beka1 сообщ. №1
Интересно как?
Напишут в "Спортлото"?
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ