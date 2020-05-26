Названы две главные задачи новой орбитальной космической станции

Новая орбитальная космическая станция нужна, но она должна быть создана исключительно на двух условиях, рассказал «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин 25 мая. Во-первых, она должна сохранить главное достижение МКС — международный характер, а во-вторых, ей нужны новые задачи, технологически нацеленные в будущее.

Ранее в этот день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в России необходимо начать работу над новой орбитальной станцией. По его словам, будет она международной или национальной, решат в ближайшее время. Рогозин предположил, что Международная космическая станция (МКС) просуществует еще 7-10 лет.

По словам Андрея Ионина, МКС с точки зрения технологий для России был во многом инерционный проект, который не дал стране новых технологий. Главное достижение станции в том, что она научила Россию работать в сотрудничестве с другими странами.

«В новой станции нужно сохранить этот международный статус, потому что в противном случае это будет шаг назад. Помимо международного характера станции нужно ставить новые задачи, которые будут устремлены в будущее. Новая станция может просуществовать лет 20-30», — сказал космический эксперт.

C точки зрения развития технологий новую орбитальную станцию можно использовать для производства в космосе, а также как транспортный космический хаб.

«Существует идея создания орбитального транспортного космодрома для освоения Луны и Марса. C начала ракетами с земли подвозят грузы, космонавтов и астронавтов на этот хаб. А потом из хаба они развозятся межорбитальными многоразовыми кораблями, буксирами. Можно сравнить с аэропортом на земле, куда мы приезжаем, чтобы лететь в нужный город», — подчеркнул член-корреспондент РАК.

Это даст «сумасшедший» скачок в технологиях, уверен Ионин.

«Космическое производство подразумевает разные варианты. Рассматриваются биотехнологии, используя отсутствие гравитации, печатать человеческие органы, заниматься биоисследованиями, создавать сверхчистые материалы. Можно организовать одну маму-ферму, вокруг которой будут вращаться небольшие спутники, где будет осуществляться производство и потом они будут для съема продукции и загрузки новых комплектующих подтягиваться», — отметил эксперт по космосу.

Космический туризм не будет вести к развитию технологий, но может развиваться параллельно, полагает специалист.

При этом США сразу не присоединятся к проекту. «У них другая политика, каждый сам за себя в космосе, потому что они и так лидируют. России нужно предложить альтернативный международный проект и выйти с ним к партнерам — Китаю, Индии, Европейскому космическому агентству (ЕКА). Если дело выгорит, американцы присоединятся к нему», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что проект новой станции появился не от хороший жизни, а потому что отрасль не может рассчитывать на крупные финансовые вливания на более масштабные проекты из-за финансовых сложностей в стране из-за мирового кризиса на фоне коронавируса.

Ранее 25 мая сообщалось, что предприятие «Роскосмоса» проработало образ биологического спутника «Возврат – МКА», на котором после 2025 года собираются запустить 20 мышей.

По словам заместителя директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимира Сычева, этот биоспутник должен летать на орбитах до 200 тыс. км. В Ракетно-космическом центре «Прогресс» уже сделаны проработки аппарата. В нем можно разместить 20 мышей при месячном полете.