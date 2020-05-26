Космоплан и новая станция: о чем мечтает Рогозин

Эксперт прокомментировал призыв Рогозина строить новую станцию

Новый секретный космоплан и новая орбитальная станция - Дмитрий Рогозин заинтриговал планами Роскосмоса на будущее и подвел итог своему двухлетию у руля госкорпорации.

Планы Рогозина о немедленной разработке новой орбитальной станции "Газете.Ru" прокомментировал эксперт в области космоса, журналист Игорь Лисов.

«Совершенно непонятен статус этого заявления. От Рогозина исходит столько заявлений, не меньше, чем от мистера Трампа. Думать об этом надо, само по себе это правильно. Действительно, МКС скоро кончится. Американцы следующую станцию делать не будут. Они хотят на Луну к 2024 году, это абсолютно нереально, но директивный срок есть, и они пытаются под него пролезть.

Нам надо думать о том, что делать вместо МКС, после МКС или на базе МКС», - считает эксперт.

Ранее в понедельник глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин подвел итог двухлетию своего пребывания на этом посту, рассказав о важнейших достижениях и сделав новые необычные заявления.

«Назначение - это не праздник, а тяжелая работа, поэтому чего там поздравлять-то?» - отметил чиновник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он заявил, что до его прихода космическая отрасль находилась долгие годы в состоянии разгрома промышленности.

Одним из достижений он назвал смену директорского корпуса госкорпорации на «более молодой и мотивированный». «Второй момент - это завершение всех долгостроев, которые велись годами без особого результата», - указал Рогозин. К этим двум долгостроям он отнес «расширение» модулей МКС (за указанные годы российский сегмент МКС не расширялся, запуск модуля «Наука» на днях в очередной раз перенесли на второй квартал 2021 года. - «Газета.Ru») и строительство космодрома Восточный.

К успехам он отнес начало создания новых ракет, том числе «Союз-5», разработку единого семейства двигателей, организацию работ по новому кораблю «Орел» и работу по боевой тематике.

Из перспективных разработок Рогозин привел в пример работу по космоплану, которая, оказывается, ведется в госкоропорации. "Сейчас развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов. Вы знаете, что и США проводят испытания, такую работу ведут.

У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана", - сказал Рогозин.

Отвечая на уточняющий вопрос о космоплане, Дмитрий Рогозин напомнил об истории проекта «Буран», которому не нашлось применения, но деталей новой разработки не сообщил, уточнив лишь, что корабль будет нужен для низких орбит и над ним работают в ЦНИИМаш.

Неожиданным стало предложение начать работу по новой орбитальной станции. «МКС сколько еще просуществует? Семь, может быть, десять лет... Но все равно существует усталость конструкций и ресурс ее модулей. Поэтому Россия, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна немедленно начать работу по созданию новой орбитальной станции. Какая она будет - посещаемая или обитаемая, международная или национальная,

этот вопрос будет решаться в ближайшее время, но техническая сторона дела должна быть начата немедленно», - заявил топ-менеджер.

Говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги. «Поэтому мы были бы очень рады, если бы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев», - отметил он.

Прокомментировал Рогозин и недавние планы администрации Дональда Трампа по освоению ресурсов Луны, которые ранее вызвали раздражение в Роскосмосе.

«По Луне мы не должны дергаться так, как в свое время реагировал Советский Союз на Стратегическую оборонную инициативу, когда колоссальные деньги были вброшены фактически на фантастическую идею, в итоге нереализованную. Луна нас интересует, конечно, с точки зрения ее происхождения и сохранения ее как спутника Земли, который обеспечивает жизнедеятельность вообще на нашей планете. Но в целом мы будем отрабатывать на Луне те эксперименты, которые необходимы для работы по астероидам и по дальним планетам. Мы не собираемся участвовать в некой лунной гонке», - подытожил чиновник.

Отдел "Наука"