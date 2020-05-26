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Военное обозрение

Рогозин: Мы не станем повторять за американцами программу освоения Луны

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Источник изображения: topwar.ru

Два года назад Дмитрий Рогозин возглавил государственную корпорацию «Роскосмос». За это время было сделано многое, а еще больше предстоит сделать.

Сегодня с 11.00 на эту тему глава «Роскосмоса» общался в прямом эфире с журналистами Радио «Комсомольская правда».

Представителей СМИ интересовало, когда российские космонавты начнут осваивать Луну, и есть ли вообще такие планы.

Дмитрий Рогозин заявил по этому поводу, что Россия не намерена копировать американскую программу освоения Луны. Он считает, что подобную ошибку в свое время уже совершал Советский Союз, когда решил повторить американскую программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), неофициально прозванную программой «Звездных войн»:

Мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу, когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную.

Рогозин считает, что «Роскосмос» должен действовать более прагматично, так как таких средств, которые могут себе позволить потратить на космические «хотелки» американцы, у России попросту нет.

Глава «Роскосмоса» заявил, что сейчас у нашей страны есть собственная лунная программа, которая поэтапно реализуется.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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