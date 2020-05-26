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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получит около 2 млрд руб. на оснащение медицинского спецназа

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Военнослужащий-медик ВС РФ
Военнослужащий-медик ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ выделяет 1 млрд 900 млн рублей министерству обороны на оснащение шести полевых лагерей и четырех отрядов военврачей, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 1 млрд 900 млн рублей на оснащение шести автономных полевых лагерей и четырех медицинских отрядов специального назначения, а также на приобретение средств индивидуальной защиты, имея в виду оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях", - говорится в распоряжении.

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