Войти
Российская газета

БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта

492
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, вышел на финальную стадию заводских ходовых испытаний в Балтийское море.

Испытания БДК начались в декабре прошлого года, но в конце марта корабль прервал их и вернулся на акваторию ПСЗ "Янтарь" для проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе завода.

- Во время прохождения испытаний часть комплектующих гидравлической системы корабля вышла из строя. Сейчас все неисправности устранены и десантник находится в море, - сообщил руководитель проекта 11711 Андрей Парфенов.

На заключительном этапе заводских ходовых испытаний корабль выполняет артиллерийские стрельбы. Планируется, что в начале июня "Петр Моргунов" перейдет к государственным испытаниям, а по их завершении будет передан заказчику. БДК водоизмещением около 5000 тонн станет крупнейшим в этом классе кораблей в ВМФ России.

Справка "РГ"

БДК "Петр Моргунов" - первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в июне 2015 года, спущен на воду в мае 2018 года.

Головной БДК этого проекта - "Иван Грен" передан в состав ВМФ России в июне 2018 года и сейчас базируется на Северном флоте. С апреля 2019 года ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
СФ
Похожие новости
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
24.04.2019
Перспективные морские "десантники": о боевых возможностях кораблей проекта 11711
23.10.2018
Большой десантный корабль "Иван Грен" прибыл в Североморск
15.10.2018
Корабль "Иван Грен" войдет в состав Северного флота до конца октября
03.01.2018
Плавучий плацдарм: чем интересен большой десантный корабль "Иван Грен"
26.10.2015
С моря на сушу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ