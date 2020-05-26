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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны отсудило у РКК «Энергия» 52 млн руб неустойки

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева".

Арбитражный суд Москвы по иску Министерства обороны решил взыскать с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» около 52 млн рублей, а не более 5 млрд рублей, как требовал истец, передает источник из зала суда.

Иск поступил в суд в сентябре 2019 года, он был заявлен о взыскании неустойки по государственному контракту от 26 сентября 2016 года на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей", передает РИА "Новости".

РКК "Энергия" – одно из ведущих предприятий Роскосмоса, изготавливающее пилотируемые и грузовые космические корабли, модули орбитальных станций и космические аппараты различного назначения.

1 октября Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск Минобороны России о взыскании с РКК "Энергия" более 5 млрд рублей.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергия РКК
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