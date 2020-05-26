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Военные Эстонии сожалеют, что они не смогут полетать над Россией

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Источник изображения: vpk-news.ru

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, Договор по открытому небу имеет очень большую ценность для его государства. Ему было бы очень жаль, если после выхода США из договора это соглашение окончательно развалится.

«Если говорить о данном договоре немного шире, то это одна из классических мер создания, выстраивания доверия — когда ты разрешаешь противнику или соседнему государству летать в своем воздушном пространстве и делать снимки своих военных объектов. Лично мне было бы очень жаль, если эта мера окончательно канет в Лету или развалится», - сказал Луйк в эфире эстонского телевидения. 

Об этом сообщает err.ee.

«В каком-то смысле этот документ был совершенно уникальным — даже среди прочих договоров о контроле над вооружениями. Его можно было заключить только в конце холодной войны», - добавил министр обороны Эстонии. По его словам, договор представляет особую ценность именно для малых стран.

«У американцев есть и другие средства для сбора информации, в первую очередь спутники. Но для небольших стран, в том числе для Эстонии, этот договор имеет очень большую ценность», — отметил Луйк, выразив надежду, что соглашение еще удастся спасти.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Эстония
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