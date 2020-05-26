Экипаж морского буксира "Андрей Степанов" начал прохождение очередного этапа государственных испытаний

ЦАМТО, 25 мая. Экипаж морского буксира (мб) "Андрей Степанов" приступил к очередному этапу государственных испытаний (ГИ) в акватории Черного моря.

Совместно с заводской сдаточной командой личный состав буксира проводит наладку и проверку функционирования электроэнергетической системы судна, проверяет работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытывает электроэнергетическое оборудование, а также осуществляет проверку систем при переходе на различные источники электропитания.

Ранее экипаж нового морского буксира провел тренировку по приему на борт вертолетов.

После завершения ГИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат подготовку мб "Андрей Степанов" к передаче в состав Военном-морского флота.

Справочно:

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир "Сергей Балк", являющийся однотипным головным судном данного проекта, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).