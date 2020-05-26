Войти
ЦАМТО

Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поставлен в транспортно-спусковой док

702
0
+2
Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019
Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: komcity.ru

ЦАМТО, 25 мая. На Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в ОСК) проведена технологическая операция по постановке корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в транспортно-спусковой док "Зея".

В начале июня корвет покинет акваторию Амурского судостроительного завода и начнет переход на сдаточную базу предприятия во Владивостоке, где его ждут заводские ходовые и государственные испытания.

Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (третий в серии строящихся на АСЗ) был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
Похожие новости
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
01.08.2017
"Каракурты" размажут по верфям
31.07.2017
Корвет "Громкий" выведен из эллинга Амурского судостроительного завода
07.06.2017
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов посетил Амурский судостроительный завод
11.04.2016
Срыв гособоронзаказа рассмотрели и с воздуха, и с моря
22.02.2013
Тихоокеанский флот заждался «Совершенного»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ