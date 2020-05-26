Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поставлен в транспортно-спусковой док

Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.

ЦАМТО, 25 мая. На Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в ОСК) проведена технологическая операция по постановке корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в транспортно-спусковой док "Зея".

В начале июня корвет покинет акваторию Амурского судостроительного завода и начнет переход на сдаточную базу предприятия во Владивостоке, где его ждут заводские ходовые и государственные испытания.

Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (третий в серии строящихся на АСЗ) был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".