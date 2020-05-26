Китай снижает темпы роста оборонного бюджета

ЦАМТО, 25 мая. Как говорится в представленном на рассмотрение 3-ей сессии ВСНП 13-го созыва докладе об исполнении центрального и местных бюджетов за 2019 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2020 год, оборонные расходы Китая в текущем году возрастут на 6,6% (ежегодная сессия началась 22 мая).

Таким образом, пятый год подряд (начиная с 2016 года) темп увеличения расходов на оборону Китая выражается однозначным числом. В частности, в 2016 году оборонные расходы были увеличены на 7,6%, в 2017 году – на 7% и в 2018 году – на 8,1%, в 2019 году – на 7,5%. При этом показатель роста в 6,6% является самым низким за последние пять лет.

Как указано в докладе, в 2020 году расходы на оборону составят 1,268 трлн. юаней (178,2 млрд. долл.). В реальном выражении увеличение расходов на оборону составляет около 11 млрд. долл. по сравнению с прошлым годом.

Правительство КНР заявило, что замедление темпов роста оборонных расходов напрямую связано с разрушительным воздействием пандемии COVID-19 на национальную и мировую экономику. Тем не менее, несмотря на экономические трудности, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил законодателям ВСНП, что правительство Китая намерено продолжить выделять достаточные средства для укрепления военного потенциала НОАК. Так, планируется углубить реформы в сфере обороны, улучшить логистику и поддержку военной техники, содействовать инновационному развитию оборонной науки и технологий.

В своем выступлении Ли Кэцян также затронул вопрос Тайваня, повторив, что Китай "решительно выступит против любой сепаратистской деятельности, направленной на достижение независимости Тайванем".

Рост оборонного бюджета был позитивно оценен государственными СМИ Китая. Так, государственная газета Global Times со ссылкой на военных аналитиков заявила, что столь крупный объем средств, предназначенных на финансирование оборонных расходов, означает, что Китай может себе позволить выделение достаточных средств на развитие военного потенциала, несмотря на отрицательное воздействие COVID-19 на экономику.

По данным китайских обозревателей, рост расходов позволит Китаю продолжить осуществление программ разработки и поставки новых вооружений для модернизации НОАК. Так, по имеющимся сведениям, Китай строит третий авианосец, разрабатывает стратегический бомбардировщик большой дальности H-20. Однако, по оценке местных аналитиков, численный состав таких современных вооружений, как истребитель J-20 и эсминец "Тип-055", пока недостаточен для противодействия F-35 и боевым кораблям, состоящим на вооружении потенциального противника Китая.

Традиционно отвечая на критику западных политиков, организаций и СМИ, на состоявшейся в преддверии сессии ВСНП пресс-конференции было заявлено, что в течение многих лет расходы Китая на оборону остаются на уровне около 1,3% валового внутреннего продукта, что значительно ниже среднемирового уровня, составляющего около 2,6%. Так, расходы Китая на оборону в 2019 году составили всего лишь четверть от аналогичного показателя в США, которые лидируют в мире, а по показателю на душу населения – лишь одну семнадцатую часть.

Западные эксперты и организации постоянно указывают на то, что в официальный оборонный бюджет Китая не включается ряд расходов, которые финансируются по другим статьям, включая оборонные НИОКР, закупки ВиВТ за рубежом, военные пенсии и расходы на ядерное оружие. Так, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), расходы Китая на оборону в 2019 году составили 261 млрд. долл. или 14% от общемирового показателя.

В ответ на заявления о том, что оборонные расходы Китая не являются прозрачными, официальный представитель 3-й сессии ВСНП 13-го созыва Чжан Йесуй указал, что Китай ежегодно представляет в ООН отчеты о своих военных расходах, начиная с 2007 года. Причем в отчетах полностью учтены как источники поступления средства, так и то, куда они направляются. Такого понятия как "скрытые военные расходы", по его словам, не существует.