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Интерфакс-АВН

Строящийся БДК "Петр Моргунов" на финальных ходовых испытаниях выполнит артиллерийские стрельбы

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БДК "Пётр Моргунов"
БДК "Пётр Моргунов".
Источник изображения: flotprom.ru

Калининград. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Строящийся БДК "Петр Моргунов" проекта 11711 снова вышел в море для продолжения совмещенных заводских и государственных испытаний, сообщила пресс-служба АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"БДК "Пётр Моргунов" 23 мая вернулся в Балтийское море для завершения заводских ходовых испытаний. Их финальная стадия должна продлиться до начала июня. На заключительном этапе заводских ходовых испытаний корабль выполняет артиллерийские стрельбы", - говорится в пресс-релизе.

"Ранее во время прохождения испытаний часть комплектующих гидравлической системы корабля вышла из строя. Сейчас все неисправности устранены, и БДК находится в море", - прокомментировал ситуацию руководитель проекта Андрей Парфёнов.

Планируется, что в начале июня "Пётр Моргунов" перейдёт к государственным испытаниям, а по их завершении будет передан заказчику.

Как сообщалось, "Петр Моргунов" прервал испытания в конце марта и вернулся в акваторию ПСЗ для проведения ремонтных работ.

"Пётр Моргунов", строительство которого было начало в феврале 2016 года, планировалось передать флоту в 2018 году. Но только в мае 2018 года БДК был спущен на воду. Его строительство проходит в напряженной обстановке, так как идет с учетом ошибок, допущенных сначала при проектировании головного корабля проекта 11711 "Иван Грен", а затем и работы по их устранению "с колес".

Головной БДК "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, а сдан флоту в июне 2018 года. Ранее планировалось, что "Янтарь" будет строить серию из 5 кораблей проекта 11711. Затем было принято решение, что ВМФ России отказывается от аналогичных БДК в пользу кораблей большего водоизмещения.

Но в апреле 2019 года на "Янтаре" заложили сразу два БДК улучшенного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Эти корабли будут несколько больше по размерам, а также одну надстройку. Первый должен быть сдан в 2023 году, второй - в 2024 году.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.

БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода - до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода - 16 узлов. Для высадки на необорудованном побережье имеются инженерные понтоны, которые, сцепляясь, образуют мост от корабля до берега. Высадка десанта возможна при волнении до 4 баллов.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
1171 Тапир
11711
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