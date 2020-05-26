Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает необходимым немедленно начать работу над новой орбитальной станцией.

"Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции", - заявил Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, работа над этим проектом - задача входящей в "Роскосмос" Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которую недавно возглавил бывший гендиректор "Сухого" Игорь Озар.

"Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная - этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно", - подчеркнул Рогозин.

"Надо понимать, что международная космическая станция (МКС) - сколько она ещё просуществует? Семь, может быть, 10 лет. Но всё равно существует усталость конструкций и заданный ресурс станции и её модулей", - пояснил глава "Роскосмоса".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В середине мая Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

"Под его руководством планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны. Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орёл" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции", - сказал Рогозин.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука" узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.