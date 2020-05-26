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Российская газета

Российские мотострелки получат новейшую версию БМП-3 с 57-мм пушкой

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Источник изображения: Область 45 / youtube.com

Мотострелковые подразделения российской армии до конца текущего года получат БМП-3 с боевым модулем "Эпоха". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Базовый вариант этой боевой машины в настоящее время вооружен 100-мм нарезным орудием 2А70. С ним спарено 30-мм автоматическое орудие 2А72. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТ.

Как и у всех известных боевых машин пехоты, разработанных в 80-е годы, у "тройки" боекомплект находится внутри корпуса и не отделен от экипажа и десанта.

В новейшем боевом модуле наоборот: 57-мм снаряды изолированы от военнослужащих и в случае поражения не будут представлять опасности.

Серьезно усилены возможности по борьбе с бронетехникой противника -противотанковый комплекс "Корнет" не оставит ни одного шанса любому зарубежному основному боевому танку, в том числе оборудованному динамической защитой.

Многоканальные прицелы наводчика-оператора и командира позволят обнаруживать противника как днем, так и ночью, в том числе в сложных погодных условиях.

Первую информацию об этой версии и макет БМП представили на Международном военно-техническом форуме "Армия".

В минувшем году готовый образец впервые продемонстрировали в одном из телевизионных репортажей. Позже стало известно, что прошедшие модернизацию боевые машины находятся на полигонах и проходят испытания.

В Минобороны РФ также сообщили о скором поступлении в войска новых партий модернизированных БМП-2 и боевых машин поддержки танков "Терминатор".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БМП-2
БМП-3
БМПТ Рамка-99
Корнет
Эпоха БМ
Компании
Минoбороны РФ
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