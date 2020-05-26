Снайперам спецназа РФ выдали новые винтовки

Тамбовская бригада специального назначения получила партию удобных и точных снайперских винтовок СВ-98, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В современной модификации оружия исключены искажения изображения в прицеле, вызванные нагревом ствола при стрельбе. Также СВ-98 оснащена телескопическим регулируемым прикладом и креплениями для навесного оборудования: прицелов, лазерных целеуказателей, сошек.

В базовой версии полученные спецназом винтовки снабжены 12-кратным прицелом 1-П185 с новой сеткой и подсветкой шкал для удобства ночной стрельбы.

- Винтовка имеет высокие характеристики стрельбы на дистанциях до километра. Максимальная дальность полета специальных пуль калибра 7,62 мм - 3800 метров, - рассказали в штабе ЗВО.

Снайперская винтовка СВ-98 создана на базе спортивного оружия "Рекорд" и отличается от него отъемным коробчатым магазином на 10 патронов.

Антон Валагин (Тамбов)