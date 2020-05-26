"Вице-адмирал Кулаков" вышел в Баренцево море после ремонта

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Баренцево море после восстановления технической готовности. Экипаж проверит работоспособность машин, механизмов, бортовых радиотехнических систем и вооружения после ремонта.

В пресс-службе Северного флота рассказали о некоторых подробностях выхода корабля в море. Моряки проведут необходимые замеры технических параметров, выполнят учения по корабельной организации и управлению оружием, борьбе за живучесть.

После этого "Вице-адмирал Кулаков" будет готовиться к летнему периоду обучения. В его планах - несколько важных задач на различных морских театрах.

"Вице-адмирал Кулаков" - большой противолодочный корабль проекта 1155. Входит в состав арктической группировки Северного флота. Постоянно совершает дальние походы в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море. Корабль несет современное противолодочное, минно-торпедное и ракетное оружие, системы ПВО и РЭБ. На его борту - два вертолета Ка-27.

Светлана Цыганкова