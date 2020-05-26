Рогозин призвал начать работу над новой орбитальной станцией

В России необходимо начать работу над новой орбитальной станцией. Об этом в понедельник, 25 мая, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной — это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас», — сказал Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Глава «Роскосмоса» также отметил, что Луна интересует российских ученых прежде всего с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли.

«Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования», — заявил Рогозин.

Ранее в этот же день сообщалось, что предприятие «Роскосмоса» проработало образ биологического спутника «Возврат – МКА», на котором после 2025 года собираются запустить 20 мышей.

По словам заместителя директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимира Сычева, этот биоспутник должен летать на орбитах до 200 тыс. км. В Ракетно-космическом центре «Прогресс» уже сделаны проработки аппарата. В нем можно разместить 20 мышей при месячном полете.