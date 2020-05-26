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Санта Клаус отвернулся от НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО очень любит проводить учения в непосредственной близости с границами России, тем самым демонстрируя свою «силу», однако не всегда все проходит в соответствии с планом. Именно так закончились учения в Баренцевом море, последствия которых оказались весьма неожиданными для западных военных.

Во время похода кораблей альянса и Штатов в северные воды с ними произошли технические проблемы. Как оказалось, они попросту не способны выполнять боевые задачи в суровых условиях арктического климата.

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты. Сообщается, что во время плавания корпус американских эсминцев покрылся толстым слоем льда, из-за чего отказало бортовое оборудование и вооружение. Российских военных это повеселило.

Важно отметить, что корабли ВМФ РФ не испытывают проблем подобного рода. Дело в том, что отечественные судна используют низкотемпературные покрытия, благодаря которых им удается устоять от воздействия экстремальных температур, отмечает «Госновости».

Прошедшие учение прекрасно продемонстрировали, что корабли США и НАТО не способны выполнять миссии в Арктике, так как они часто застревают во льдах и ломаются. Данной проблемы можно было бы избежать при использовании ледоколов, однако у Штатов их очень мало.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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