Видео: В Дагестане заработал военный госпиталь для лечения COVID-19

В дагестанском городе Буйнакске начал работу полевой многопрофильный госпиталь Минобороны РФ для лечения коронавирусной инфекции. Военные медики из Ставропольского края уже приняли первых пациентов.

"Все обратившиеся с жалобами люди проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Госпиталь, рассчитанный на 100 мест, полностью оснащен самым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, гематологическими и биохимическими анализаторами крови, ПЦР-лаборатория для проведения исследований.

Напомним, 22 мая по приказу министра обороны России Сергея Шойгу в Дагестан были переброшены два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек. Один из них будет развернут в Ботлихе.

На 25 мая в Дагестане зафиксировано 4205 подтвержденных случаев CОVID-19, скончались 97 человек.

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Николай Грищенко