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ЦАМТО

Бронированные "Тайфуны" поступили в соединение спецназа ЮВО на Кубани

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Бронеавтомобили "Тайфун-К"
Бронеавтомобили "Тайфун-К".
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 25 мая. В рамках планового переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в соединение специального назначения на Кубани поступила партия новых бронеавтомобилей "Тайфун" в количестве 5 ед.

Новые бронеавтомобили выпускаются на базе шасси КамАЗ-63968 и Урал-63095, имеют гидропневматическую, независимую подвеску, коробку-автомат, двигатели мощностью 450 л.с.

В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система (БИУС) ГАЛС-Д1М для наблюдения и регулирования работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и др.

Главной особенностью машины стали каркасно-панельные кабины, на которые с помощью болтов крепятся бронепанели. В этих машинах впервые стали применяться интегрированная керамическая броня, противоминная защита, включающая в себя особые кресла для экипажа и десанта (их конструкция надежно фиксирует человека и поглощает энергию взрыва), специальное остекление, которое может выдержать даже прямое попадание бронебойно-зажигательной пули из танкового пулемета крупного калибра с расстояния 200 м.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 300 ед. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволит довести долю современных образцов в 2020 году до 70%, а по некоторым образцам до 100%, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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