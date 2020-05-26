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ЦАМТО

ГП "Антонов" начало общую сборку фюзеляжа самолета Ан-178 для МВД Перу

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Самолет Ан-178
Самолет Ан-178.
Источник изображения: Internet

ЦАМТО, 25 мая. Госпредприятие "Антонов", входящее в состав ГК "Укроборонпром", объявило о начале общей сборки фюзеляжа транспортного самолета Ан-178, предназначенного для МВД Перу.

Согласно пресс-релизу украинской компании, недавно носовая часть фюзеляжа была установлена в сборочный стенд, где ранее были размещены пол, шпангоуты и боковые обшивки грузового отсека.

Как сообщалось ранее, полностью готовы центральная часть крыла, его левая и правая консольные части, хвостовое оперение. Два пилона двигателей готовы к установке на фюзеляж самолета.

Напомним, что контракт на приобретение транспортного самолета средней грузоподъемности Ан-178 для Управления авиации Национальной полиции Министерства внутренних дел Перу (DIRAVPOL) стоимостью 64 млн. долл. был подписан 23 октября 2019 года.

На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний. Следует отметить, что многие эксперты сомневаются в том, что ГК "Укроборонпром" выполнит перуанский контракт, поскольку необходимо заменить значительную часть российских компонентов, что нереально в короткие сроки.

В 2014 году было подписано соглашение по поставке Ан-74 Национальной гвардии Казахстана. Передача первого воздушного судна должна была состояться в октябре 2015 года. Сроки поставки постоянно переносились, в основном из-за отсутствия российских комплектующих, и, в конце концов, в октябре 2017 года Казахстан расторгнул контракт, вернув в судебном порядке сумму в размере 15 млн. долл.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 т. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12.

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