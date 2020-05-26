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Военное обозрение

В США назвали причину критики решения Трампа по выходу из договора об «Открытом небе»

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Источник изображения: topwar.ru

Выясняется, что в США далеко не с единодушным одобрением было воспринято решение администрации президента Дональда Трампа по выходу из договора об «Открытом небе». Напомним, что в формате этого договора российские и натовские военные специалисты имели право на осуществление мониторинга с воздуха объектов на территориях стран, подписавших договор в 1992 году.

Начало действие договора – 2002 год. За 18 лет совершены многочисленные мониторинговые полёты натовских самолётов над Россией и российских самолётов над странами НАТО. В ходе мониторинга установлены параметры соответствия размещения сил и средств относительно ранее подписанных соглашений. Но у Трампа решили выйти и из договора об «Открытом небе», привычно обвинив Россию в его нарушениях.

Якобы Москва не предоставляет возможностей по осуществлению мониторинга с воздуха объектов в Калининградской области. Москва обвинения в свой адрес отрицает, но для США это уже не аргумент.

Раскритиковали выход Трампа из договора об «Открытом небе» и представители Демократической партии. На фоне предвыборной борьбы это понятно. Но в чём же конкретная причина критики решения Трампа в США?

Дело в том, что из договора вышли Соединённые Штаты, но не вышли их европейские партнёры по НАТО. В связи с этим говорится о том, что Россия имеет все возможности для продолжения мониторинга с воздуха военных объектов стран Североатлантического альянса в Европе. А если учесть, что на европейской территории расположены и десятки американских баз, многие из которых делят площадь с базами европейских армий, то российские военные смогут продолжить мониторинг и мест дислокации американских военных.

В Демпартии США, отмечая, что при этом американские инспекторы лишатся права на выполнение наблюдательных полётов над РФ, решение Трампа в связи с такой ситуацией назвали «надругательством над интересами американских военных, дислоцированных на Европейском континенте».

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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