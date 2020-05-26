Револьвер системы Нагана приняли на вооружение 125 лет назад

25 мая 1895 года указом императора Николая II был принят на вооружение револьвер системы Нагана. Его разработали братья Эмиль и Леон Наганы для Российской империи.

Город Льеж в Бельгии был центром оружейной промышленности. С 1859 года здесь работали братья Наганы. Они имели небольшую мастерскую, в которой занимались ремонтом голландских револьверов и проектировали собственное огнестрельное оружие. Первый револьвер старшего брата Эмиля приняли на вооружение как "револьвер модели 1878 года". Потом Эмиль Наган выпустил еще несколько модификаций револьвера разных калибров.

Однако вскоре Эмиль почти совсем потерял зрение и всем занялся младший брат Леон Наган. Он работал над усовершенствованием модели 1886 года - была снижена масса оружия, улучшена надежность и технологичность конструкции, уменьшен калибр. А в 1892 году под новую модель револьвера разработали патрон с гильзой, снабженной удлиненным дульцем. Эта модель револьвера Нагана и стала классической.

В конце XIX века Российская империя приступила к перевооружению своей армии. Был нужен новый револьвер. На конкурс представили несколько моделей. Но основная борьба развернулась между бельгийскими оружейниками - Генри Пипером с моделью револьвера М1889 и Леоном Наганом с М1892.

Но в конструкции Нагана выявили много недостатков. И тогда Леон усовершенствовал свой образец - устранил практически все недостатки револьвера образца 1892 года. Увеличил прорезь прицела, диаметр барабана, мушка получила в задней части наклонное ребро для уменьшения отблеска света, на поверхности барабана появились выемки для облегчения оружия. Кроме того, Наган укоротил ствол, рукоятку и шомпол.

В результате на вооружение русской армии приняли револьвер системы Нагана двух образцов: офицерский - с самовзводным ударно-спусковым механизмом, и солдатский - с несамозводным ударно-спусковым механизмом одинарного действия.

Закупочная цена револьвера, производимого в Бельгии, не превышала для российской армии 30-32 рублей. Контракт предусматривал поставку 20 тысяч револьверов в течение трех лет. А еще бельгийская сторона по контракту должна была оказать помощь в организации производства револьверов на Тульском оружейном заводе. Конструкция российского револьвера подверглась технической модернизации и стала дешевле. Стоимость составляла 22,6 рубля. За пять лет для армии заказали 180 тысяч револьверов.

Калибр револьвера системы Нагана - 7,62 миллиметра, длина - 236 миллиметров, длина ствола - 114. Количество патронов в барабане - семь. Прицельная дальность стрельбы - 50 метров. Скорострельность - до 21 выстрела в минуту.

Светлана Цыганкова