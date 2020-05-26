Войти
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки начала производства систем для платформы «Бумеранг»

764
0
0
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018"
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех) получило право приступить к изготовлению образцов для госиспытаний четырех систем, которые будут применены на БМП и БТР «Бумеранг». Их производство может начаться в 2021 году, сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "НПО "Электромашина" получила литеру "О" на конструкторскую документацию к четырем изделиям для "Бумеранга". Современные системы энергоснабжения, постановки завес, пожаротушения и кондиционирования запланированы для двух автомобилей серии. Их производство может начаться уже в 2021 году", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

"Бумеранг" включает в себя несколько наименований специальной техники (колесных бронированных машин) – это колесный БТР "К-16" с крупнокалиберным пулеметом 12.7 мм и машина "К-17", оснащенная 30-миллимитровой пушкой. Шасси у этих машин одинаковые.

"В 2019 году были завершены предварительные испытания обеих машин. Это позволило нам откорректировать документацию на наши изделия и получить литеру "О" на все четыре системы. Следующий этап - изготовление образов для госиспытаний. После этого происходит присвоение литеры "О1" и начинается серийное производство. Чтобы перейти к производству изделий, уйдет еще примерно год", – цитируют в пресс-службе заместителя главного конструктора АО НПО "Электромашина" Сергея Абрамова.

Система энергопитания состоит из генератора, регулятора и системы защиты блока питания. Разрабатывая ее, специалисты "Электромашины" впервые плотно занялись генераторами мощностью до 20 кВт с жидкостным охлаждением. Это стало для завода новым направлением развития, отмечают в пресс-службе.

Также именно для "Бумеранга" на "Электромашине" начиналась разработка современной системы пожаротушения, которую потом внедрили на "Армату", "Курганец" и другие объекты, созданные для нужд Минобороны. Система с помощью оптических сенсоров и тепловых датчиков может обнаружить возгорание в отсеках автомобиля на ранней стадии. Тушение пожара обеспечивают быстродействующие модули с безопасным составом. Благодаря системе, пожар не только быстро и эффективно локализуется, но исключается повторное возгорание. Поэтому экипаж может спокойно продолжать работу в отсеке.

"Эффект участия в проекте "Бумеранг" оказался весомым. Все модернизированные специзделия на 70-80 % состоят из новых технических решений на базе отечественных элементов и рассчитаны на перспективу", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале апреля доработанные после предварительных испытаний БТР и БМП на шасси "Бумеранг" получили увеличенный корпус с улучшенной плавучестью, что позволило усилить броню машин при операциях на воде.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Бумеранг
Компании
Уралвагонзавод
Электромашина
Похожие новости
17.10.2016
"Армата" и арктическая техника получили автономный климат-контроль
20.09.2016
"Армату", "Курганец" и "Бумеранг" прикроют шапкой-невидимкой
10.05.2016
«Электромашина» представила стратегические документы
20.11.2013
НИИ стали» в 2013 году продемонстрировало свои лучшие разработки в области защиты
05.07.2012
Средние бригады в российской армии будут переведены на колесную базу – «Известия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ