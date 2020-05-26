Названы сроки начала производства систем для платформы «Бумеранг»

АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех) получило право приступить к изготовлению образцов для госиспытаний четырех систем, которые будут применены на БМП и БТР «Бумеранг». Их производство может начаться в 2021 году, сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "НПО "Электромашина" получила литеру "О" на конструкторскую документацию к четырем изделиям для "Бумеранга". Современные системы энергоснабжения, постановки завес, пожаротушения и кондиционирования запланированы для двух автомобилей серии. Их производство может начаться уже в 2021 году", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

"Бумеранг" включает в себя несколько наименований специальной техники (колесных бронированных машин) – это колесный БТР "К-16" с крупнокалиберным пулеметом 12.7 мм и машина "К-17", оснащенная 30-миллимитровой пушкой. Шасси у этих машин одинаковые.

"В 2019 году были завершены предварительные испытания обеих машин. Это позволило нам откорректировать документацию на наши изделия и получить литеру "О" на все четыре системы. Следующий этап - изготовление образов для госиспытаний. После этого происходит присвоение литеры "О1" и начинается серийное производство. Чтобы перейти к производству изделий, уйдет еще примерно год", – цитируют в пресс-службе заместителя главного конструктора АО НПО "Электромашина" Сергея Абрамова.

Система энергопитания состоит из генератора, регулятора и системы защиты блока питания. Разрабатывая ее, специалисты "Электромашины" впервые плотно занялись генераторами мощностью до 20 кВт с жидкостным охлаждением. Это стало для завода новым направлением развития, отмечают в пресс-службе.

Также именно для "Бумеранга" на "Электромашине" начиналась разработка современной системы пожаротушения, которую потом внедрили на "Армату", "Курганец" и другие объекты, созданные для нужд Минобороны. Система с помощью оптических сенсоров и тепловых датчиков может обнаружить возгорание в отсеках автомобиля на ранней стадии. Тушение пожара обеспечивают быстродействующие модули с безопасным составом. Благодаря системе, пожар не только быстро и эффективно локализуется, но исключается повторное возгорание. Поэтому экипаж может спокойно продолжать работу в отсеке.

"Эффект участия в проекте "Бумеранг" оказался весомым. Все модернизированные специзделия на 70-80 % состоят из новых технических решений на базе отечественных элементов и рассчитаны на перспективу", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале апреля доработанные после предварительных испытаний БТР и БМП на шасси "Бумеранг" получили увеличенный корпус с улучшенной плавучестью, что позволило усилить броню машин при операциях на воде.

Дмитрий Зубарев