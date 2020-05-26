Россия отправит биологический спутник с двумя десятками мышей в космос

Предприятие «Роскосмоса» проработало образ биологического спутника «Возврат – МКА», на котором после 2025 года собираются запустить 20 мышей. Об этом в понедельник, 25 мая, рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

«Этот биоспутник должен летать на орбитах до 200 тыс. км. В Ракетно-космическом центре «Прогресс» уже сделаны проработки аппарата. В нем можно разместить 20 мышей при месячном полете», — сказал Сычев в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что финансирование проекта пойдет через Федеральную космическую программу России, которая будет действовать еще ближайшие пять лет.

Кроме того, ученый сообщил, что на 2023 год запланирован полет второго биоспутника «Бион-М», на котором будет отработана система содержания мышей.

«Обычно в космическом полете мы кормим животных пастообразным кормом, с которым они получают и воду. Это не годится для центрифуги, где мы будем вынуждены держать животных на твердом корме и отдельно давать воду», — добавил Сычев.

В апреле прошлого года ученые отправили на Международную космическую станцию (МКС) два десятка лабораторных мышей. Некоторые из особей через 7–10 дней эксперимента начали бегать кругами. Предполагается, что они испытывали удовольствие от физической активности в невесомости.

Вместе с тем осенью 2018 года российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что хомяки лучше других животных подходят на роль домашних питомцев на МКС.