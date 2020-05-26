Минскую оборонку настраивают на ракетостроение

Белоруссия планирует обсудить с Китаем дальнейшие планы по совместному ракетостроению. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения разработчика вооружений «ОКБ ТСП».

«Хорошо, давайте тогда на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим - я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему . Не думаю, что это будет большой проблемой», — сказал он, реагируя на замечание председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Романа Головченко, что «китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается, и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости».

При этом Лукашенко отметил, что понимает китайскую сторону, «и они, и вы бизнесмены».

Ранее, во время посещения «ОКБ ТСП» Лукашенко потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.