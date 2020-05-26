Войти
ЦАМТО

Более 100 модернизированных танков Т-72Б3М получат войска ЗВО во втором полугодии

718
0
+1
Т-72Б3М
Т-72Б3М.
Источник изображения: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 25 мая. Во втором полугодии войска Западного военного округа получат более 100 модернизированных танков Т-72Б3М.

ОБТ Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 л.с., что почти на 300 л.с. больше, чем у Т-72Б3.

Танк оснащен новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины. Все это позволит танкистам быстрее обнаруживать цели и уничтожать их.

Работу механика-водителя облегчат дисплеи, с помощью которых он может контролировать работу механизмов танка. На них же выводится изображение с камеры заднего вида.

Также усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.05.2020
Минобороны озвучило планы по поставкам танков Т-72Б3 в Сухопутные войска
18.03.2020
Время считать «Калибры» и собирать «Томагавки»
25.03.2019
Масштабные армейские военные учения РФ проходят в Абхазии с участием ВВС и флота
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
11.12.2017
Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80
20.11.2017
Доля современной военной техники в войсках на юге России достигла 60%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ